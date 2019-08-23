Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. В ходе заседания он пожаловался на плохое самочувствие. Судья Елена Канаева объявила перерыв на время работы врачей.

В суде Уилан несколько раз жаловался, что плохо себя чувствует, но от вызова скорой помощи он сначала отказывался, так как там "не будет специалиста, который сможет квалифицированно оценить его состояние". "Меня не повезут в больницу. У меня измерят давление, температуру и скажут: "У тебя все хорошо". Это все напоказ", - сказал он.

Некоторое время спустя врачи приехали в суд, осмотрели Уилана и решили, что госпитализация ему не нужна.

Ранее на этом же заседании он заявил, что ФСБ нарушает его права, а охранник в СИЗО нанес ему травму и теперь испытывает сильную боль. По его утверждению, в прокуратуре об этом знают, но ничего не предпринимают, в связи с этим он заявил отвод прокурору.

"До сегодняшнего дня с Уиланом было все в порядке, о нанесенной ему травме впервые слышу", - сказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, комментируя заявления американца.

Уилан получил травму, когда переносил вещи из одной камеры в другую, у него обострилась паховая грыжа, рассказал адвокат арестованного Владимир Жеребенков. По его словам, сейчас его подзащитный получает всю необходимую медицинскую помощь. 15 августа адвокат со слов Уилана говорил, что у него обострилась травма плеча и ему больно поднимать руку, а также произошло обострение грыжи. В августе арестованного осмотрели гражданские врачи и заявили, что операция ему не требуется.

Суд 23 августа рассматривает ходатайство следствия продлить Уилану арест до 29 октября, а всего до десяти месяцев.

Американца задержали в Москве 28 декабря прошлого года. Его обвинили в шпионаже. При задержании у него изъяли флэшку со сведениями, которые составляют гостайну, утверждает следствие. Защита Уилана утверждает, что содержимое флэшки он изучить не успел и думал, что там личные сведения о его предыдущих поездках в Россию. Вины он не признает. Брат Уилана говорил, что он приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

После ареста выяснилось, что у Уилана, кроме американского гражданства есть еще гражданство Великобритании, Ирландии и Канады.