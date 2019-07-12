Заблудившийся пенсионер из Коми пять дней прожил в лесу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожилой мужчина заблудился в лесу в Удорском районе Коми, сообщили "Интерфаксу" в сыктывкарском аварийно-спасательном отряде.

72-летнего жителя деревни Сельыб нашли живым спустя пять дней.

Он ушел в лес и не вернулся, после чего его начали искать местные жители и спасатели. Его нашли 11 июля в удовлетворительном состоянии.

Мужчина сбился с пути и зашел глубоко в лес, где не работала сотовая связь. У него не было с собой ни еды, ни воды, он выжил, используя для питья воду из луж.