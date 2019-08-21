Пропавшая в лесу в Нижегородской области девочка найдена живой спустя трое суток

Ребенка в истощенном состоянии доставили в больницу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку из деревни Степановка обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что ребенка в истощенном состоянии доставили в больницу. В настоящее время с ней работают врачи.

Девочка ушла из дома днем 18 августа. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело.

В поисках участвовали сотрудники местных Следственного комитета, МВД, МЧС, а также военнослужащие и волонтеры. По информации ГТРК "Нижний Новгород", всего девочку искали около 700 человек.

Корреспондент местного портала NN.RU, участвовавший в поисках, рассказал, что девочка сама откликнулась на голоса людей, когда услышала свое имя - Зарина. По его словам, первое, что она попросила - "тортик" и пить.