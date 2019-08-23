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Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану продлили арест

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 29 октября срок ареста обвиняемому в РФ в шпионаже американцу Полу Уилану.

Как ожидается, за это время следствие завершит предварительное следствие по делу и, возможно, направит материалы в суд для рассмотрения по существу.

Сам обвиняемый настаивает на своей невиновности, он убежден, что его изолируют с целью добиться признательных показаний.

"Дурной ветер дует с востока. Я невиновен по всем обвинениям, которые стали результатом политического похищения. Не было никакого преступления, нет доказательств преступления", - сказал Уилан в суде.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.

Позже выяснилось, что у него есть еще три паспорта: Великобритании, Ирландии и Канады. Уилану предъявлено обвинение по статье "шпионаж". Ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Пол Уилан

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