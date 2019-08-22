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В "Росатоме" сообщили об улучшении состояния пострадавших при взрыве под Северодвинском

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Трое сотрудников "Росатома", пострадавшие при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа, идут на поправку, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там выразили надежду, что они скоро поправятся.

8 августа Минобороны России сообщило о гибели двух своих сотрудников при взрыве на полигоне ВМФ в Нёноксе в Архангельской области и заверило, что вредных выбросов в атмосферу не было. Через день "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников и о том, что еще три человека пострадали.

20 августа источник "Интерфакса" сообщил, что пострадавших направили на лечение в Москву. Местные СМИ сообщили, что это инженеры Дмитрий Абанин и Александр Манюхин и слесарь Сергей Гришин. До того в администрации Архангельской области говорили, что пострадавшие направлены в "специализированные" медицинские учреждения.

Также в пресс-службе администрации региона сказали, что врачам, которые работали с пострадавшими при взрыве, предложили обследоваться за счет бюджета. ИА "Северные новости", не называя источников, сообщило, что в Архангельской областной клинической больнице опечатали все, что было связано с приемом и лечением пострадавших при взрыве. По утверждению издания, медиков не предупредили о необходимых мерах защиты при работе с этими пациентами. "Теперь всех, кто как-то контактировал с пострадавшими, увезли в Москву, на обследование", - сообщили "Северные новости".

Росатом Архангельская область Минобороны Северодвинск ВМФ Нёнокса

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