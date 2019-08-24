Новая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится 27 августа

Международная космическая станция Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Повторная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту состоится во вторник, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда". В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки", - сообщил Рогозин в своем микроблоге в твиттере.

Он отметил, что экипаж командира Александра Скворцова в ручном режиме проведет перестыковку корабля "Союз МС-13" на тот стыковочный узел, к которому не смог подсоединиться "Союз МС-14". Последний, наоборот, попробуют состыковать с агрегатным отсеком "Звезда", к которому ранее был подведен "Союз МС-13".

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту не смог пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались колебания, не позволившие системе автоматической стыковки "Курс" отработать программу.

Изначально сообщалось, что космонавтам потребуется только заменить неисправный элемент, а новая попытка стыковки пройдет 26 августа.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС".