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"Диссернет" и "Агора" оспорили переназначение ВАК в Верховном суде

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правозащитная группа "Агора" и сообщество "Диссернет" подали два иска в Верховный суд РФ о признании недействительным нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сообщил в понедельник "Коммерсантъ".

Положение о ВАК ограничивает членство в комиссии двумя сроками подряд. По мнению заявителей, переназначение 17 участников комиссии нарушило это правило. 12 из них, в том числе замглавы ВАК Владимир Васильев, были переназначены на третий срок, трое - на четвертый срок, а ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор РУДН Владимир Филиппов были переназначены на шестой срок.

"Агора" представляет интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна, который подавал заявление на включение в ВАК, но не прошел в комиссию. Как сказал Коротеев, 17 человек, попавшие в ВАК с нарушением процедуры, нарушают права добросовестных кандидатов.

Заявитель иска, сопредседатель "Диссернета" Андрей Заякин сообщил, что переназначение ВАК задевает его права. Он напомнил, что часто направляет в ВАК жалобы на некорректные диссертации, но если комиссия сформирована незаконно, то ее решения о лишении ученой степени авторов таких диссертаций могут быть оспорены в суде.

В пресс-службе Минобрнауки, как и ранее в мае, заявили, что считают новый состав ВАК законным, поскольку в 2016 году правила формирования комиссии изменились и новые правила не распространяются на работу ВАК до их принятия.

ВАК Минобрнауки Диссернет Агора Андрей Заякин Владимир Филиппов

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