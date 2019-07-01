Минобрнауки России не получало предложений от Академии наук о реформе ВАК

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования России пока не получало постановления президиума Российской академии наук (РАН), в котором академики высказались за переподчинение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) напрямую правительству РФ.

"Соответственно, обсуждение данного предложения не проводилось ни в рамках Министерства, ни с научной общественностью, в том числе с ведущими вузами страны, на которые приходится более 3/4 защит диссертаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.

"Таким образом, перед началом нового планового формирования ВАК никто не ставил вопрос о переподчинении ВАК напрямую правительству", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг ВАК привлекает внимание научного сообщества с конца мая, когда правительство утвердило новый состав комиссии, к которому у некоторых ученых, в том числе у академиков РАН, возникли вопросы.

25 июня президиум РАН официально высказал мнение, что ВАК нужно реформировать - подчинить напрямую правительству РФ, а согласование состава комиссии оставить за РАН. За это единогласно проголосовали члены этого органа, решение было оформлено постановлением президиума РАН. Как заявлял "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев, постановление планировалось направить в Минобрнауки до конца прошлой рабочей недели.