Поиск

Минобрнауки России не получало предложений от Академии наук о реформе ВАК

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования России пока не получало постановления президиума Российской академии наук (РАН), в котором академики высказались за переподчинение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) напрямую правительству РФ.

"Соответственно, обсуждение данного предложения не проводилось ни в рамках Министерства, ни с научной общественностью, в том числе с ведущими вузами страны, на которые приходится более 3/4 защит диссертаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.

"Таким образом, перед началом нового планового формирования ВАК никто не ставил вопрос о переподчинении ВАК напрямую правительству", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг ВАК привлекает внимание научного сообщества с конца мая, когда правительство утвердило новый состав комиссии, к которому у некоторых ученых, в том числе у академиков РАН, возникли вопросы.

25 июня президиум РАН официально высказал мнение, что ВАК нужно реформировать - подчинить напрямую правительству РФ, а согласование состава комиссии оставить за РАН. За это единогласно проголосовали члены этого органа, решение было оформлено постановлением президиума РАН. Как заявлял "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев, постановление планировалось направить в Минобрнауки до конца прошлой рабочей недели.

Минобрнауки РФ

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Кремль предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В Сибирском НИИ авиации допустили новые испытания и доработки SSJ-100

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой "Сибирь" в Тулуне

Американский фонд "Свободная Россия" признан угрозой безопасности РФ

Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Начальник управления Росгвардии по контролю за оружием ушел в отставку

Ан-26 выкатился за полосу и повредил шасси при посадке на Чукотке

Источник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова

Источник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова

Что изменится для россиян с 1 июля 2019 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');