В Минобрнауки объяснили, почему ректора РУДН назначили главой ВАК в третий раз

В сообществе "Диссернет" отмечают, что, согласно постановлению о ВАК, ее член не может исполнять свои функции более двух сроков подряд

Ректор РУДН Владимир Филиппов Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ректор РУДН Владимир Филиппов назначен главой Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на третий срок без нарушений, поскольку в 2016 году правила формирования ВАК изменили, сообщили в Минобрнауки.

"Действующий состав утверждён в соответствии с положением о Высшей аттестационной комиссии, принятом правительством РФ в 2016 году. Согласно заключению Института законодательства и сравнительного правоведения, положение о ВАК не распространяется на работу членов ВАК до принятия этой нормы", - сказали журналистам в пресс-службе Минобрнауки в среду.

Там пояснили, что в новом положении о ВАК от 2016 года и в соответствующем постановлении правительства не было сказано "о применении обратной силы".

"То есть временной отсчет требований к ВАК должен осуществляться с начала действия данного положения, как и отсчет сроков нахождения в составе ВАК его членов", - отмечают в Минобрнауки.

Накануне сообщалось, что правительство утвердило новый состав ВАК, председателем органа был переназначен ректор РУДН Филиппов.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила о претензиях сетевого сообщества "Диссернет" к этому решению: там придерживаются позиции, что Филиппов возглавляет Высшую аттестационную комиссию с 2013 года и был назначен на эту должность уже третий раз подряд. Постановление о ВАК менялось в 2014 и 2016 годах, при этом в обеих версиях этого документа говорится, что "член ВАК не может исполнять свои функции более двух сроков подряд". По мнению активистов "Диссернета", глава Высшей аттестационной комиссии является ее членом, таким образом, он не может быть в третий раз включен в состав ВАК и тем более не может быть главой комиссии.

Сетевое сообщество "Диссернет" специализируется на перепроверке диссертаций, успешно прошедших защиту.