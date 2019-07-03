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Новый глава Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, имен уволенных он не назвал

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии врио главы республики Махмуд-Али Калиматов снял с должностей семь советников-помощников, которые были назначены его предшественником Юнус-Беком Евкуровым. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правительстве региона.

По его словам, эти чиновники курировали в администрации различные направления, в том числе экономику и социальную сферу. Еще два советника остались на службе. Имен уволенных собеседник агентства не назвал.

Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией 12 лет. 24 июня 2019 года он объявил, что уйдет в отставку, так как несет ответственность за разобщение населения.

Президент Владимир Путин удовлетворил его просьбу об увольнении 26 июня. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии президент назначил Калиматова, главу Росприроднадзора Самарской области. В середине 2000-х годов Калиматов три года был прокурором Ингушетии.

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