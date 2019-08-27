Роспотребнадзор проверит радиационный фон на островах в Белом море

Местные жители встревожены исчезновением грибов и птиц и пожелтением листьев

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Карельское управление Роспотребнадзора проверит радиационный фон на островах в Белом море после взрыва 8 августа на полигное ВМФ в Архангельской области. Поводом для проверки стали публикации о заражении растений на островах, сообщили в пресс-службе управления.

18 августа жительница Карелии Ирана Кудряшова опубликовала во "Вконтакте" серию фотографий с островов Кемского района. "Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона. Съема от сегодняшнего дня - 18.08.2019", - написала она.

На следующий день она обратилась к главе региона Артуру Парфенчикову с требованием сообщить, что собирается делать администрация республики, чтобы проверить безопасность окружающей среды и выяснить, каковы могут быть последствия взрыва для здоровья населения.

26 августа Парфенчиков сообщил, что 23 августа в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова сотрудники МЧС в присутствии депутатов и чиновников районной администрации провели замеры дозиметром ДКГ-03Д "Грач". По его словам, превышения нормы радиационного фона они не зафиксировали. "Институт леса КарНЦ РАН со своей стороны подтверждает информацию об отсутствии радиационного заражения Беломорья, а желтоватый цвет растительности, отметили в лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем, связан с наступлением осени", которая пришла в регион раньше обычного, добавил губернатор.

Роспотребнадзор со 2 сентября начнет проверки радиационного фона в Кемском и Беломорском районах Карелии, заявила заместитель главного государственного санитарного врача по республике Карелия в Беломорском районе Светлана Грязнова.

8 августа на полигоне под Нёноксой, в 40 км от Северодвинска произошел взрыв на испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли два представителя Минобороны и пять сотрудников "Росатома", также несколько человек пострадали. За взрывом последовал скачок радиационного излучения, о котором сообщили администрация Северодвинска и Росгидромет. За пару часов радиационный фон в Северодвинске нормализовался.

Росгидромет объяснил этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов. 26 августа ведомство назвало состав этого облака - оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.