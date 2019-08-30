CNBC озвучил новую версию взрыва под Северодвинском

Американская разведка считает, что это произошло не на испытаниях, а при попытке достать затонувшую ракету

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Взрыв на полигоне ВМС России под Нёноксой произошел не на испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, а при попытке поднять со дна такую ракету, утерянную в ходе предыдущих испытаний, считает американская разведка. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, которые видели этот доклад разведслужб.

Новых запусков 8 августа не было, говорится в докладе, это была миссия по спасению ракеты. "Произошел взрыв на одном из кораблей, участвовавших в миссии, это вызвало реакцию в ядерном сердечнике ракеты, и в результате произошла утечка радиации", - цитирует CNBC одного из своих собеседников.

О возможных угрозах окружающей среде или здоровью людей в докладе ничего не говорится.

CNBC рассказал, что в 2018 году Россия готовила аналогичную операцию по подъему ракеты с ядерной установкой со дна Баренцева моря, которая там оказалась после неудачных испытаний. В той операции должны были участвовать три судна, одно из которых было оснащено оборудованием для сбора радиоактивного матерала из сердечника ракеты.

Журналисты исходят из того, что инцидент под Северодвинском произошел с крылатой ракетой "Буревестник", которая в системе кодовых обозначений НАТО именуется Skyfall. Это название первым публично произнес президент США Дональд Трамп. Представители российских властей, от Минобороны до Кремля информацию об испытаниях и о ракете не называют, она засекречена.

Взрыв в Архангельской области произошел 8 августа. В "Росатоме" сообщили, что он случился на морской платформе в Белом море при испытании ракеты. Погибли пять сотрудников госкорпорации и два представителя Минобороны, пострадали еще шесть человек. В Северодвинске в день испытаний был зафиксирован недолгий скачок радиацонного фона, об этом сообщала мэрия города и Росгидромет. Президент Владимир Путин заявил, что получает всю информацию о ситуации под Севердовинском, что радиация там в норме, но принимаются превентивные меры для защиты от "неожиданностей". Он также отметил героизм погибших.

Шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было. Норвежская система мониторинга сообщила, что ее датчики зафиксировали два взрыва 8 августа, но допустила, что второй произошел в Финляндии. Спустя неделю после взрыва в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. Сообщалось, что в воздухе в районе станции в Сванховде были обнаружены незначительные объемы радиоактивного йода.