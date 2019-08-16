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Детский омбудсмен раскритиковала Минздрав за проблемы с получением незарегистрированных лекарств

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова усомнилась в эффективности механизма Минздрава России по оформлению разрешений на покупку нуждающимися незарегистрированных в России лекарств. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Кузнецова заявила об этом после трех случаев задержания в Москве женщин, которые через интернет покупали для больных детей такие препараты.

Омбудсмен напомнила, что матери ребенка нужно получить заключение консилиума врачей, а затем разрешение Минздрава. "Но если такие ситуации все еще происходят, значит, эта процедура не эффективна? Либо сроки получения препарата затягиваются, либо сам механизм требует совершенствования", - цитирует ее пресс-служба.

Кузнецова не раз предлагала Минздраву упростить выдачу таких разрешений, сократить перечень необходимых для этого документов и сроки регистрации таких препаратов, напомнила она.

Она надеется, что ее предложения скоро будут реализованы, а со случаем конкретной семьи "объективно разберутся" уполномоченные органы.

Минздрав ранее 16 августа обещал проанализировать случаи неправомерного назначения незарегистрированных лекарств врачами. В ведомстве напомнили, что лекарства в России регистрируют по обращению производителей, которые должны инициировать процесс. По поручению министра Вероники Скворцовой , Российская противоэпилептическая лига начала экспертизу эффективности лекарственного препарата фризиум и о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов.

Этим летом в Москве задержали двух женщин, которые заказали через интернет фризиум для неизлечимо больных детей. Противосудорожный препарат им рекомендовали врачи, но в России он входит в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен. В обоих случаях сотрудники таможни задерживали женщин на почте, когда они хотели забрать лекарство. Фризиум у них конфисковали. В отношении первой задержанной уголовного дела не возбудили, вторая стала свидетелем по уголовному делу.

В 2018 году москвичку Елену Коннову задержали за попытку перепродать купленный для ребенка незарегистрированный препарат диазепам. В ее отношении возбуждали уголовное дело, но затем его закрыли.

Анна Кузнецова Минздрав ФТС Вероника Скворцова елена Коннова

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