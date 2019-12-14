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Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой школе в России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Четверть российских школ уже последовали рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения и отказались от мобильных телефонов на уроках, сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

"Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение. И сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков", - рассказала она в интервью "Российской газете".

Васильева уточнила ситуацию с запрещением мобильников в школах по регионам: Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область - сто процентов школ. Камчатский край - 37,5%, Магаданская область - 53,3%, Пермский край - 58,8%, Республика Марий Эл - 63,8%, Удмуртская Республика- 60,9%, Кемеровская область - 67,3%, Курганская область -50,9%, Свердловская область -65,3%, сказала министр.

По ее словам, это абсолютно проверенные данные.

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Министр добавила, сославшись на летний социологический опрос, что три четверти опрошенных, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения.

"И я с ними абсолютно солидарна. (...) - подчеркнула она. - Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям".

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Васильева уже несколько лет выступает за ограничение использования мобильных гаджетов в стенах школы.

Как сообщалось, в середине августа этого года Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор официально рекомендовали школам ограничить использование смартфонов и гаджетов, чтобы ограничить потенциальный вред от их использования для здоровья детей и для учебного процесса.

Ольга Васильева Минпросвещения

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