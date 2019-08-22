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Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Москве не будут запрещать школьникам оставлять при себе гаджеты на уроках, но их научат ими правильно пользоваться, заявил замруководителя департамента образования Александр Молотков.

Недавние рекомендации школам ограничить использование мобильных телефонов, которые ранее в августе сформулировала рабочая группа Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения, он назвал "не более чем рекомендациями".

Чиновник напомнил, что в столице в рамках проекта "Московская электронная школа" гаджеты активно используются, это инструмент для входа в образовательную среду и для образовательных целей. "Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?! Просто ребенка нужно научить этим правильно пользоваться, чтобы оно приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного", - сказал Молотков.

Ранее в Минпросвещения объяснили рекомендацию ограничить использование смартфонов в школах намерением ограничить потенциальный вред для здоровья и повысить эффективность образовательного процесса. Школам посоветовали ограничить также использование гаджетов учителями и родителями, чтобы они по крайней мере переводили их в беззвучный режим при входе в здание.

Москва Александр Молотков Минпросвещения Роспотребнадзор

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