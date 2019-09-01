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В "Рособоронэкспорте" заявили о подготовке миллиардных контрактов по итогам МАКСа

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По итогам авиасалона МАКС-2019 ожидается подписание миллиардных контрактов на экспорт российской авиации и средств противовоздушной обороны, сообщили в воскресенье в компании "Рособоронэкспорт".

По ее данным, специалисты "Рособоронэкспорта" провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций.

"Не сомневаюсь, что главным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолетов и вертолетов, средств ПВО", - цитирует компания главу "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

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МАКС-2019

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Во время открытия авиасалона МАКС-2019Вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда AurusУчебно-боевой самолет Як-130Авиалайнер Embraer E195-E2 (слева) и Airbus А350-900Промоутеры на авиасалоне МАКС в ПодмосковьеАвиатехника на МАКС-2019Военный вертолет Ми-28НИстребитель пятого поколения Су-57Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А
Во время открытия авиасалона МАКС-2019
МАКС Рособоронэкспорт

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