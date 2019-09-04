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"Вертолеты России" подпишут на ВЭФ соглашение с ВЭБ.РФ о продвижении Ка-62

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Вертолеты России" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке планирует подписать соглашение с корпорацией ВЭБ.РФ о развитии производства и продвижении вертолетов Ка-62, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Ведомостям", опубликованном в среду.

Кроме того, по его словам, с администрацией Приморского края будет подписано соглашение о сотрудничестве в области производства, продвижения и эксплуатации новейшей вертолетной техники в регионе и за его пределами. "Эти шаги необходимы для последующего заключения контракта на лидерную эксплуатацию четырех Ка-62 в интересах Приморья", - сказал министр.

Соглашения направлены на вывод Ка-62 на российский рынок, отметил глава Минпромторга. Вертолет будет выпускаться в Приморье арсеньевским "Прогрессом".

"К (Ка-62 - ИФ) приковано особое внимание, он стал премьерой МАКС-2019. Это машина в новом для "Вертолетов России" сегменте со взлетной массой 5-7 тонн, она занимает промежуточную нишу между легким "Ансатом" и средним Ми-8 и дает эксплуатантам больше гибкости для решения тех или иных задач. В первую очередь речь идет о пассажирских и грузовых перевозках по маршрутам, на которых Ми-8 сейчас является избыточным", - сказал Мантуров.

Вертолеты России ВЭБ.РФ Денис Мантуров

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