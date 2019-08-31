Продавщица с МАКСа рассказала, почему Путин второй раз купил мороженое именно у нее

Президент России Владимир Путин покупает мороженое на авиасалоне МАКС Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Продавщица мороженого рассказала, почему президент РФ Владимир Путин уже не первый раз покупает мороженое на авиасалоне МАКС в Жуковском именно у нее.

Репортеры программы телеканала НТВ "Центральное телевидение" побеседовали по телефону с Екатериной Сафроновой во время прямого эфира программы для жителей Дальнего Востока. Девушка рассказала, что на самом деле она не продавщица мороженого, а менеджер по организации торговли на МАКСе. По словам Сафроновой, ее компания не первый год сотрудничает с авиасалоном и занимается организацией торговли и питания. "Вот так совпало", - отметила она.

Сафронова рассказала, что волновалась и стеснялась при Путине.

Комичную ситуацию, когда для посетившего МАКС президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не нашлось ложки, девушка объяснила тем, что в ассортименте было только фасованное мороженое, поэтому одноразовые приборы гостям не предлагались.

Ранее журналисты заметили, что 27 августа на МАКСе Путин, решив угостить Эрдогана, купил мороженое у той же девушки, которая работала в подобной палатке на авиасалоне в 2017 году.