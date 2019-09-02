Борисов заверил, что здоровью врачей, работавших в Нёноксе, ничего не угрожает

Авария на полигоне в районе Северодвинска связана с созданием принципиально новых образцов техники, заявил вице-премьер

Вице-премьер Юрий Борисов Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавшие при взрыве в августе на полигоне "Ненокса" (Архангельская область) и оказывавшие помощь врачи не получили опасную для здоровья дозу облучения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нет, это исключено", - сказал вице-премьер в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос об угрозе жизни персонала после возможного облучения.

"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать. Исчерпывающий комментарий уже дал наш Верховный Главнокомандующий", - заявил газете Борисов.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 (время московское - ИФ) 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.