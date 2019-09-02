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Борисов заверил, что здоровью врачей, работавших в Нёноксе, ничего не угрожает

Авария на полигоне в районе Северодвинска связана с созданием принципиально новых образцов техники, заявил вице-премьер

Борисов заверил, что здоровью врачей, работавших в Нёноксе, ничего не угрожает
Вице-премьер Юрий Борисов
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавшие при взрыве в августе на полигоне "Ненокса" (Архангельская область) и оказывавшие помощь врачи не получили опасную для здоровья дозу облучения, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нет, это исключено", - сказал вице-премьер в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос об угрозе жизни персонала после возможного облучения.

"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать. Исчерпывающий комментарий уже дал наш Верховный Главнокомандующий", - заявил газете Борисов.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 (время московское - ИФ) 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Юрий Борисов Нёнокса

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