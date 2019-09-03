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Минюст добился ликвидации семи неактивных политических партий

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ через суд добилось ликвидации семи политических партий, не участвовавших в выборах последние семь лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что при получении информации ЦИК о том, что партия не соответствует требованиям статьи 37 ФЗ "О политических партиях", Минюст направляет иск в Верховный суд.

Как сообщали в министерстве в начале года, начиная с июня, ведомство проверит на предмет их участия в выборах более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад.

По состоянию на начало этого года, в Едином государственном реестре юридических лиц значились 64 политические партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах.

Минюст

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