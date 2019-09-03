Егор Жуков не признал, что призывал людей к экстремизму

Обвинения в участии в массовых беспорядках с него еще не сняли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Студент-политолог из Высшей школы экономики Егор Жуков, которого обвинили в публичных призывах к экстремизму через интернет, не признает вины. Об этом "Интерфаксу" сказал его адвокат Леонид Соловьев.

Ранее в этот день он сообщил через главу "Агоры" Павла Чикова, что его подзащитному предъявили новое обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса. Первоначально Жукова обвинили в участии в массовых беспорядках 27 июля, задержали 2 августа и арестовали. В СКР 3 сентября предложили перевести его под домашний арест.

В новом постановлении следователя говорится, что "не позднее 11 октября 2017 года" Жуков, из чувств "политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним", разместил у себя в видеоблоге на YouTube видеозаписи. В них следствие обнаружило призывы к неограниченному кругу лиц участвовать в экстремистской деятельности, дестабилизации социально-политической обстановки, свержению конституционного строя и воспрепятствованию работы органов власти и избрикомов.

Адвокат Соловьев уточнил, что пока обвинение в участии в беспорядках с его доверителя не сняли и постановление о прекращении уголовного дела защите не вручали.

Другой адвокат Жукова Илья Новиков рассказывал, что студента обвинили в организации несанкционированной акции, поскольку на видеозаписи, которая есть у следствия, некий человек "дирижирует" толпой, показывая ей куда двигаться с проезжей части. По словам адвоката, это был другой человек, а не его клиент. Также Новиков сообщал, что следствие изъяло в ВШЭ курсовые работы Жукова и его личное дело и направило на экспертизу девять записей из видеоблога студента. Он предположил, что в этих материалах будут искать признаки преступлений.