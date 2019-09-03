Фигурантов "дела 27 июля" Егора Жукова и Сергея Фомина перевели под домашний арест

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест студенту "Высшей школы экономики" (ВШЭ) Егору Жукову и Сергею Фомину, ранее ставшим фигурантами дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Жуков впоследствии был обвинен и в публичных призывах к экстремизму.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России (СКР) попросил суд смягчить обоим фигурантам меру пресечения.

Срок домашнего ареста Жукову установлен до 27 сентября. На него наложен ряд предусмотренных законом запретов: на общение с другими фигурантами уголовного дела, получение корреспонденции, использование интернета и телефона, кроме случаев, когда ему будет необходимо вызвать врача или аварийную службу, связаться с адвокатом или следователем и др.

Согласно ходатайству следствия, к настоящему времени установлено, что Жуков не имеет возможности помешать расследованию, поэтому оснований для его дальнейшего содержания в следственном изоляторе не имеется.

Жуков и его адвокаты - Илья Новиков и Леонид Соловьев, в свою очередь, просили суд рассмотреть возможность об изменении ему меры пресечения на запрет определенных действий, а не домашний арест, в том числе чтобы он мог посещать занятия в университете.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве (части 2 статьи 212 УК РФ). Согласно первоначальной версии следствия, молодой человек мог направлять толпу, двигавшуюся в центре города.

Вместе с тем, как заявлял адвокат Илья Новиков, следствие в итоге признало, что на видео, которое легло в основу первого обвинения Жукова, был не он. При этом, уточнял защитник, следствие инициировало экспертизу девяти видео из видеоблога Жукова в YouTube на признаки экстремизма.

Во вторник стало известно, что следствие предъявило Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Согласно фабуле этого обвинения, не позднее 11 октября 2017 год Жуков, находясь в неустановленном месте в Москве, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним", разместил у себя в видеоблоге в YouTube четыре видео, содержащие призывы неограниченного круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности.

Сергей Фомин

Срок домашнего ареста Фомину установлен до 8 октября.

8 августа Басманный суд отказался избрать Фомину меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем просил он сам и его адвокат Алексей Веселов, согласившись с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться в целях избежания наказания и различными способами помешать расследованию.

Фомин был задержан в ночь на 8 августа после того, как сам пришел в полицию. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, "Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц".

В Следственном комитете (СК) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (статья 212 УК РФ).

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (статья 318 УК РФ).