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Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационных рисков для здоровья в Северодвинске

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.

"Я всегда с большой осторожностью отношусь к исследованиям, которые делают неспециалисты. Специалисты проверили, проверяют - рисков для здоровья населения нет", - сказала Попова в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду.

"Если они (риски - ИФ) будут, в первую очередь проинформируем население. Защита населения и его здоровья - наша главная задача. Но когда этих рисков нет, считаю, это неправильно", - подчеркнула Попова.

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Ранее в некоторых СМИ появилась информация о результатах произведенных журналистами замеров, показавших, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском, превышен в несколько раз.

Инцидент на полигоне

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек - пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "Росатома") и двое сотрудников Минобороны, пострадали еще шестеро.

Полигон, на котором произошел взрыв, относится к военной части в поселке Сопка, он находится примерно в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Ненокса, где по данным на 2010 год жили 468 человек.

По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз, но через два часа нормализовался. Такое превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Роспотребнадзор Анна Попова Северодвинск Архангельская область

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