Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационных рисков для здоровья в Северодвинске

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.

"Я всегда с большой осторожностью отношусь к исследованиям, которые делают неспециалисты. Специалисты проверили, проверяют - рисков для здоровья населения нет", - сказала Попова в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду.

"Если они (риски - ИФ) будут, в первую очередь проинформируем население. Защита населения и его здоровья - наша главная задача. Но когда этих рисков нет, считаю, это неправильно", - подчеркнула Попова.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о результатах произведенных журналистами замеров, показавших, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском, превышен в несколько раз.

Инцидент на полигоне

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек - пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "Росатома") и двое сотрудников Минобороны, пострадали еще шестеро.

Полигон, на котором произошел взрыв, относится к военной части в поселке Сопка, он находится примерно в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Ненокса, где по данным на 2010 год жили 468 человек.

По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз, но через два часа нормализовался. Такое превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.