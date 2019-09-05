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В России собрались изменить работу системы радиационного мониторинга

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ предлагает внести изменения в принципы функционирования Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов в четверг, 5 сентября.

Как отмечается в документе, необходимость подобных изменений обусловлена выявленными проблемами применения норм постановления правительства РФ от 10 июля 2104 года за номером 639 при мониторинге радиационной обстановки в РФ основными участниками такой деятельности - Росгидрометом и госкорпорацией "Росатом".

Как пояснили в ведомстве, изменения направлены на определение назначения, состава и принципов функционирования автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории страны и ее функциональных подсистем. В Минприроды не уточнили, что конкретно предлагается изменить.

Взрыв под Северодвинском

Внимание россиян к радиационной обстановке в стране привлек взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области 8 августа. В "Росатоме" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Нёнокса, где, по данным на 2010 год, проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "Росатома") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения ведомства. Это превышение не опасно для здоровья людей, говорил "Интерфаксу" ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Минприроды Росгидромет Росатом

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