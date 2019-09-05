В России собрались изменить работу системы радиационного мониторинга

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ предлагает внести изменения в принципы функционирования Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов в четверг, 5 сентября.

Как отмечается в документе, необходимость подобных изменений обусловлена выявленными проблемами применения норм постановления правительства РФ от 10 июля 2104 года за номером 639 при мониторинге радиационной обстановки в РФ основными участниками такой деятельности - Росгидрометом и госкорпорацией "Росатом".

Как пояснили в ведомстве, изменения направлены на определение назначения, состава и принципов функционирования автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории страны и ее функциональных подсистем. В Минприроды не уточнили, что конкретно предлагается изменить.

Взрыв под Северодвинском

Внимание россиян к радиационной обстановке в стране привлек взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области 8 августа. В "Росатоме" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Нёнокса, где, по данным на 2010 год, проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие "Росатома") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения ведомства. Это превышение не опасно для здоровья людей, говорил "Интерфаксу" ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.