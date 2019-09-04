Минсельхоз отметил улучшение качества зерна в 2019 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Качество зерна урожая 2019 года в России в этом году выше прошлогоднего, сообщает Минсельхоз,

По его данным, к 28 августа доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% с 74% годом ранее. При этом удельный вес фуражной пшеницы (5 класс) снизился до 15,4% по сравнению с 25,7% в прошлом году. Эти данные получены по результатам обследования 10,5 млн тонн зерна из 24 регионов.

Ведомство пояснило, что одним из ключевых факторов улучшения урожая зерновых стало использование семян, строго соответствующих всем требованиям нормативно-технической документации.

По данным Минсельхоза на 3 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 30,2 млн га, что составляет 64,7% посевной площади. Намолочено 88,1 млн тонн зерна против 81 млн тонн годом ранее. Урожайность составляет 29,1 ц/га против 28,5 ц/га. В том числе пшеница обмолочена с 69,1% посевных площадей, собрано 62,8 млн тонн против 58,7 млн тонн на аналогичный период прошлого года. Урожайность составила 32,4 ц/га против 32,6 ц/га в прошлом году.

По прогнозу ведомств, валовой сбор зерна в этом году составит 118 млн тонн против 113,3 млн тонн в 2018 году.

Как сообщалось, в 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил аграриям к 2024 году довести производство пшеницы сильных и ценных сортов (с содержанием клейковины более 23%) до 32 млн тонн для повышения качества хлеба.