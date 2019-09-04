В России завели дело о гибели девочки из Поморья в бассейне в Турции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Архангельской области возбудили уголовное дело после гибели в Турции девочки-россиянки во время купания в бассейне, сообщает пресс-служба СКР региона в среду.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, днем 3 сентября пятилетняя девочка купалась в бассейне отеля в поселке Окурджалара в Турции и утонула. Как сообщалось ранее, девочка жила в Архангельской области.