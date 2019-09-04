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При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Погибшие летчики штурмовика Су-25УБ, который во вторник, 3 сентября, потерпел крушение на Ставрополье, проходили службу в Буденновске в 368 авиационном штурмовом полку. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Один из них (погибших - ИФ) - майор, уроженец Таганрога, второй - капитан, уроженец города Горки, Белоруссия", - сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило 3 сентября, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию военный самолет Су-25УБ. Источник "Интерфакса" также рассказал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.

В среду, 4 сентября, в военной прокуратуре по Южному федеральному округу сообщили, что тела двух летчиков обнаружены в разбившемся самолете. Минобороны РФ подтвердило гибель двух пилотов в катастрофе, уточнив, что они не успели катапультироваться.

Ставропольский край Су-25

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