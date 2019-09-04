Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Основной версией крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае считается ошибка летчиков, сообщил осведомленный источник "Интерфакса".

Предполагается, что когда пилоты отрабатывали "мертвую петлю", самолет ушел в штопор.

Машина перед вылетом была проверена, никаких нареканий к ее состоянию не было, добавил собеседник агентства. Погодные условия в районе крушения также считаются благоприятными для полетов.

Штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября во время учебного полета. Эту информацию подтвердило Минобороны. Тела пилотов обнаружили в разбившемся самолете, они не успели катапультироваться.

Погибшие проходили службу в Буденновске в 368 авиационном штурмовом полку, рассказывал источник "Интерфакса". Один из них - майор, уроженец Таганрога, второй - капитан из белорусского города Горки.