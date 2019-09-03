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Прокурор запросил пять лет лишения свободы для фигуранта "дела 27 июля" Коваленко

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение запросило у суда пять лет колонии общего режима для фигуранта "дела 27 июля" Евгения Коваленко, обвиняемого в насилии в отношении бойца ОМОН, передает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу признать Коваленко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявил прокурор.

В ходе судебного заседания Коваленко не признал вину.

"27 июля 2019 года я принимал участие в мирной акции за допуск кандидатов в Мосгордуму", - сказал он.

48-летний Коваленко обвиняется по двум эпизодам по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Если его вина будет доказана, мужчине грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

По версии следствия, 27 июля Коваленко, "руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти, в ходе участия в несанкционированном митинге применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении бойца ОМОН, находившегося в форменном обмундировании, исполнявшего свои должностные обязанности, действующего в интересах общества и государства, в соответствии с полномочиями, представленными ему Конституцией РФ, ФЗ "О войсках национальной гвардии". В частности, обвиняемый толкнул полицейского, а также бросил в сотрудника Росгвардии "металлический мусорный бак, чем причинил физическую боль и моральный вред".

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были арестованы свыше десяти человек.

Евгений Коваленко Москва

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