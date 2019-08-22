Более ста ученых потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля"

Они считают их уголовное преследование политическими репрессиями

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - 112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование. Их заявление опубликовала газета "Троицкий вариант". На 11:40 по Москве под ним было 112 подписей.

Авторы заявления отметили, что с работой в науке "несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие". "Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне"", - пишут они.

Ученые считают, что в стране, где законы заменяются ложью и произволом, разум - конспирологией, а общественный диалог - уголовными преследованиям за выражение мнения, нет места науке. Они потребовали освободить Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Данилы Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Даниила Конона, Валерия Костенка, Константина Котова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина, которых арестовали по "делу 27 июля".

Заявление подписали в том числе сотрудники научного центра IBM в США, Калифорнийского, Принстонского и Ратгерского университетов, университета Иллинойса в Чикаго и университета штата Висконсин-Мэдисон, Высшей школы горных наук и телекоммуникаций в Нанте (Франция), Парижской школы экономики и других научных организаций.

Дело о массовых беспорядках Следственный комитет возбудил после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. В тот день полиция задержала в городе больше тысячи человек, большинство были привлечены к административной ответственности, а еще несколько - к уголовной.

Президент Владимир Путин уже дважды комментировал протесты в Москве. 21 августа он связал эти акции с обострением предвыборной борьбы и отметил, что организации протестов нарушили избирательное законодательство. По его словам, в списках подписей избирателей, которые кандидаты собрали в поддержку выдвижения, избиркомы нашли "мертвые души" - подписи давно умерших людей: "это не ошибка, это фальсификация". Он назвал важным, чтобы и митингующие, и сотрудники правоохранительных органов соблюдали закон.