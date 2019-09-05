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Путин заявил об эксклюзивном подходе к Японии в визовом режиме

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия в эксклюзивном порядке решает вопрос визового режима для граждан Японии, которые хотят посетить Курильские острова, заявил на ВЭФ-2019 президент Владимир Путин.

Он отметил, что это делается "именно из гуманитарных соображений" и готовности пойти навстречу этим людям.

"Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке", - сказал президент.

У этого вопроса есть и политическая составляющая: в Москве понимают, что Япония не хочет оформлять визы своим гражданам именно на эти острова, и идут ей навстречу.

Путин также обратил внимание на то, что Япония не выдает визы гражданам России, живущим на территории Крыма. "Где Япония - а где Крым", - спросил он.

Модератор пленарного заседания ВЭФ, журналист Сергей Брилев обратил внимание на то, что Япония отказывает в визах жителям Южно-Курильских островов, поскольку считает их своей территорией.

Абэ на сессии ВЭФ выразил надежду, что смягчение визового режима между двумя странами будет взаимно ускорено.

Япония Курильские острова Владимир Путин Синдзо Абэ Крым

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