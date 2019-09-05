Путин заявил об эксклюзивном подходе к Японии в визовом режиме

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия в эксклюзивном порядке решает вопрос визового режима для граждан Японии, которые хотят посетить Курильские острова, заявил на ВЭФ-2019 президент Владимир Путин.

Он отметил, что это делается "именно из гуманитарных соображений" и готовности пойти навстречу этим людям.

"Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке", - сказал президент.

У этого вопроса есть и политическая составляющая: в Москве понимают, что Япония не хочет оформлять визы своим гражданам именно на эти острова, и идут ей навстречу.

Путин также обратил внимание на то, что Япония не выдает визы гражданам России, живущим на территории Крыма. "Где Япония - а где Крым", - спросил он.

Модератор пленарного заседания ВЭФ, журналист Сергей Брилев обратил внимание на то, что Япония отказывает в визах жителям Южно-Курильских островов, поскольку считает их своей территорией.

Абэ на сессии ВЭФ выразил надежду, что смягчение визового режима между двумя странами будет взаимно ускорено.