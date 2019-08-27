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Путин сообщил о либерализации визового режима с Турцией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с августа этого года действует безвизовый режим с Турцией для граждан со служебными, специальными паспортами, а также для профессиональных водителей.

"Последовательно ведется работа по либерализации визового режима между Россией и Турцией. С августа обладатели служебных и специальных паспортов, а также профессиональные водители наших стран, пересекают границу на безвизовой основе", - сказал Путин во вторник по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что Турция пользуется большой популярностью у российских туристов - в прошлом году на турецких курортах отдохнули около 6 млн россиян.

Турция Россия

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