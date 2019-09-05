Москва выразила надежду на положительный ответ Токио по безвизу

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия предлагает Японии полную отмену визового режима для туристических поездок между двумя странами, рассчитывает на положительный ответ Токио, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Я надеюсь, что наши японские коллеги рано или поздно согласятся с нашими предложениями по визам. Россия изначально предлагает безвизовый режим для российского и японского потоков", - сказал Орешкин на встрече с главой МИД Японии Таро Коно.

По его словам, такой шаг бы способствовал выполнению задачи по увеличению числа гуманитарных обменов между двумя странами.

Министр добавил, что Россия работает над максимальным упрощением процесса получения виз в страну.

"Мы в ближайшие полтора года окончательно перейдём на электронные визы. Лучше, конечно, без виз, но здесь российский посыл очень простой - нужно взаимное решение, чтобы двигаться по этому пути", - сказал Орешкин.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе поездки в Японию в мае этого года сообщил, что РФ вновь предложила Японии переход к полному безвизовому режиму, начиная с поездок, которые связаны с деловыми и туристическими целями.

Лавров тогда сообщил, что в качестве первого шага РФ предлагает ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.