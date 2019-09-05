Путин отметил пользу от "встряхивающих власть" протестов

Он снова напомнил, что протестующие должны оставаться в рамках закона

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Акции протеста иногда приводят к положительному результату, поскольку "встряхивают власть" и "выстраивают ее в нужном направлении", чтобы она эффективно решала проблемы людей, заявил на ВЭФ-2019 президент Владимир Путин. Модератор сессии Сергей Брилев спросил его, нужно ли мягче относиться к митингующей молодежи.

Президент напомнил, что протестующим нужно действовать "именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей" и следовать установленным правилам и законам.

Мировая практика показывает, что это правильный подход, добавил Путин.

Он считает, что ко всем протестующим нужно относиться одинаково, вне зависимости от возраста.

"Что касается "ваши или не наши", я убежден, что это люди главным образом настроены позитивно, настроены на то, чтобы страна развивалась, желают внести свой вклад в ее развитие", - сказал он.

В связи с этим он назвал обязанностью власти сделать все, чтобы молодежь нашла место в жизни и смогла приложить максимум знаний и таланта "для созидательного развития страны".

Ранее в августе президент дважды комментировал протесты в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Он напоминал, что и полиция, и протестующие должны оставаться в рамках закона, сравнивал ситуацию с акциями "желтых жилетов" во Франции и резкими мерами по их разгону, а также отмечал, что инициаторы московских протестов "нарушили избирательное законодательство".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью "Коммерсанту" 5 сентября связала протесты в Москве с требованием "двух десятков "правильных" кандидатов зарегистрировать их, и назвала акции "рукотворной бурей". По ее мнению, выборы стали предлогом для вывода людей на улицы.