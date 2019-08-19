Путин заявил о нежелании доводить ситуацию в Москве до сценария с "желтыми жилетами"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия не допустит повторения в Москве событий, схожих с протестами "желтых жилетов" во Франции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе", - сказал Путин на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном, комментируя проходившие в Москве протестные акции.

"Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - добавил он.

Путин подчеркнул, что граждане имеют право на мирный протест. "Думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями", - сказал президент РФ.

"Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - добавил президент России.

Он отметил, что, если на прошлые выборы в Мосгордуму не были допущены 111 человек, то в этом - 57, причем, по данным экспертов избирательных комиссий, за очевидные нарушения избирательного законодательства.

"Существует законный способ разрешения споров - это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Минимум в отношении одного человека решение принято допустить его к выборам", - сказал президент.

Макрону сравнение не понравилось

Макрон считает неправильным проведение прямых параллелей между акциями "желтых жилетов" и протестными акциями в Москве в связи с недопуском кандидатов до выборов.

Он подчеркнул, что в ходе массовых акций необходимо соблюдать закон. Вместе с тем, он отметил, что Франция и РФ подписали международный договор о том, что "свобода слова, свобода проведения демонстраций, свобода выборов должны соблюдаться в наших странах". По его словам, именно поэтому Франция выражала озабоченность в связи с протестными акциями в Москве. "Есть ряд людей, которые не были допущены к выборам (в Мосгордуму)", - отметил французский лидер.

"Президент (Путин) сказал также, что во Франции проходили протестные акции, сопровождаемые актами насилия. Действительно, многие полицейские получили ранения, и я очень обеспокоен этой ситуацией. Но, тем не менее, Франция всегда соблюдала не только свою собственную Конституцию, но также и Европейскую конвенцию по правам человека", - сказал Макрон, добавив, что Париж всегда соблюдает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Когда определенные лица нарушают общественный порядок, полиция вмешивается. Но что касается "желтых жилетов", о которых сказал президент Путин, они имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент", - возразил российскому президенту Макрон.

"Франция считает, что любой человек имеет право и должен иметь возможность свободно выражать свое мнение. Поэтому нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка. Думаю, здесь нужно расставить точки над i", - добавил президент Франции.

"Этим летом Франция и Совет Европы еще раз заявили о том, что они привержены соблюдению права свободно выражать свое мнение, и все должны иметь возможность участвовать в выборах", - сказал Макрон.

На это Путин заметил: "Мы так и делаем. Дважды - в июле и августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест".

"Эти мероприятия были заявлены, санкционированы властями, прошли мирно и без всяких эксцессов. Я бы хотел, чтобы у нас и в других странах в дальнейшем все происходило таким образом", - сказал президент РФ.

"Желтые жилеты" vs протесты в Москве

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в некоторых местах, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несанкционированные акции протеста против недопуска независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы к участию в выборах. Полиция за участие в акциях задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ) и нападениях на представителей власти (ч.2 ст.318 УК РФ). Арестованы были 13 человек.