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Путин обвинил организаторов протестов в Москве в нарушении избирательного законодательства

На замечание о том, что Россия нарушает правила Совета Европы, он ответил: а мы туда и не рвемся

Путин обвинил организаторов протестов в Москве в нарушении избирательного законодательства
Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин связал недавние протесты в Москве с обострением предвыборной борьбы. Он отметил, что организаторы акций нарушили избирательное законодательство. Он заявил об этом на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с президентом Сауле Ниинисте.

"Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство", - сказал глава государства.

По его словам, в списках подписей избирателей, которые кандидаты собрали в поддержку выдвижения, избиркомы нашли "мертвые души" - подписи давно умерших людей. Он подчеркнул, что "это не ошибка, это фальсификация".

Также он напомнил о законном способе получить доступ на участие к выборам - это суд. "И, как минимум, одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, и человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы", - сказал президент, не называя имени политика от партии "Яблоко" Сергея Митрохина.

По словам Путина, важно, чтобы и митингующие, и сотрудники правоохранительных органов соблюдали закон. Нарушителей он предупредил об административной и уголовной ответственности. "На несанкционированные мероприятия в Москве, так же как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют", - отметил он.

На замечание финского журналиста о том, что протесты свидетельствуют о том, что Россия не соблюдает правила Совета Европы, Путин ответил, что Россия может обойтись и без участия в этой организации и тогда россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ.

"Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого", - сказал он.

В Москве с конца июля проходят согласованные и несогласованные акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в допуске к выборам.

В прошлый раз Путин комментировал ситуацию на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном во Франции 13 августа. Тогда он сравнил события в Москве с акциями "желтых жилетов" во Франции и пообещал делать все, чтобы в Москве такого не происходило и внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона. По его словам, ни власти, ни граждане не имеют права нарушать закон "и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями".

Он тогда добавил, что на прошлые выборы в Мосгордуму не были допущены 111 человек, а в 2019 году - 57, причем, "по данным экспертов избирательных комиссий, за очевидные нарушения избирательного законодательства". Несогласным он рекомендовал обращаться в суды, и отметил, что был как минимум один случай, когда незарегистрированный кандидат через суд вернул себе право избираться.

Владимир Путин Мосгордума Финляндия Хельсинки Сауле Ниинисте Франция желтые жилеты Эммануэль Макрон

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