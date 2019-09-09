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В ООН призвали расследовать действия полиции на акциях протеста в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник, 9 сентября, высказалась за расследование обвинений в чрезмерном применении силы в адрес полицейских на летних акциях протеста в Москве.

Такое заявление Бачелет сделала на открытии 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По итогам кампании сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являлись независимыми представителями оппозиции. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в их поддержку, в частности, 14 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек.

ООН Мишель Бачелет

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