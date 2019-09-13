Архангельский губернатор сообщил о начале эвакуации зараженных радиацией понтонов

Этим занимаются компании, которым принадлежат опасные объекты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Архангельской области началась эвакуация понтонов, которые прибило к берегу Белого моря после взрыва на морской платформе на испытаниях новой ракеты 8 августа, сообщил глава региона Игорь Орлов.

"Да. Это имущество людей, компаний, которые этим занимаются. Их должны убрать", - сказал он.

Взрыв 8 августа произошел на полигоне ВМФ у поселка Нёнокса во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли пять сотрудников "Росатома", два представителя Минобороны, еще несколько человек пострадали. Администрация Северодвинска и затем Росгидромет сообщили о кратковременном повышении радиоактивного фона в Северодвинске после взрыва. Участок Двинской губы, где проходили испытания, был временно полностью закрыт для навигации.

Местные журналисты нашли прибитые к берегу понтоны и выяснили, что уровень радиации рядом с ними превышен в несколько раз. Администрация Архангельской области 6 сентября подтвердила подтвердили нахождение на берегу потенциально опасных объектов, но заверила, что опасности для здоровья населения нет.