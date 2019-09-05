Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

Глава петербургского метрополитена восхитился силой характера врио губернатора в "непростой предвыборной ситуации"

Станция "Проспект Славы" Петербургского метрополитена Фото: Ольга Мальцева/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов. Церемонию решили не отменять, но за полчаса до нее было решено не открывать станции для пассажиров, объяснил он. 8 сентября пройдут выборы губернатора Петербурга.

Решение было принято коллегиально, рассказал Беглов.

"Мы посоветовались все вместе, мне доложили состояние дел. Я хочу сказать, что метростроевцы выполнили практически все свои обязательства, метрополитен тоже выполнил все свои обязательства, и сегодня все станции метро - они готовы", - сказал врио губернатора.

Но теперь тестирование станций без пассажиров продолжится, потому что "безопасность важнее", добавил он. По его словам, у него нет вопросов ни к строителям, ни к метрополитену, пассажиров вполне можно было пустить на станции 5 сентября, но там сохраняется вероятность несчастных случаев и лучше подождать.

"Есть определенные недочеты, но всегда они были. Есть гарантийный срок для строителей, которые будут устранять, ещё и выявляться какие-то недочеты. Но вопрос в другом, что на сегодняшний день в метро можно безопасно запускать, пользоваться им. Возникнет внештатная, не возникнет внештатная ситуация - кто его знает, на сегодняшний день. Поэтому как бы этого ни хотелось, мы продолжаем работу в тестовом режиме, без пассажиров", - сказал Беглов. добавил он.

Он назвал метрополитен "сложным инженерным сооружением", на котором не должно быть временных или рабочих схем.

Пассажиров пустят на три новых станции не позднее, чем через две недели, заявил руководитель Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Его слова приводит "Фонтанка.ру". Он объяснил, что инженерные системы не успели испытать в комплексе. "Считаю, что Александр Беглов совершил непростой поступок, который говорит о силе его характера. Даже в непростую предвыборную ситуацию он больше всего заботится о жителях, - сказал Гарюгин.

1 сентября "Фонтанка" со ссылкой на источник сообщала, что на тот момент нужно было исправить около сотни замечаний Ростехнадзора, от недоделок по ряду конструкций, до неготовности документов.

Контракт на строительство этих станций был заключен в 2014 году.