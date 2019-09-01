Три новые станции метро откроют в Петербурге 5 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Все три новые станции метро Фрунзенского радиуса в Санкт-Петербурге откроют 5 сентября, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации губернатора.

Церемония открытия станций запланирована на 11:00.

Как отмечается, вечером в субботу врио губернатора Александр Беглов проинспектировал готовность станций: проехал от станции "Шушары" до станции "Проспект Славы", проверил состояние эскалаторов и вестибюлей.

"Все практически готово, но имеются определенные недостатки, которые должны быть устранены, потому что это будет влиять на качество обслуживания пассажиров", - сказал Беглов.

Сообщается, что конструктивная готовность станций на сегодня составляет сто процентов: закончены отделочные работы, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение, установлено необходимое оборудование для оперативного обеспечения запуска. Сейчас идет отладка работы видеокамер.

Сроки ввода трех станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная"), - переносились несколько раз. Ранее в качестве даты запуска называлось 1 сентября. "Такая задача поставлена жестко - к 1 сентября (ввести станции - ИФ). Составлен соответствующий график, предполагающий не окончание работ, но запуск движения к этому сроку. Конечно, мы откроем станции пораньше - в конце третьей декады (августа - ИФ), чтобы люди привыкли к ним, посмотрели расположение, выходы", - говорил журналистам Беглов в апреле текущего года.

Первоначально три станции метро - "проспект Славы", "Дунайский проспект" (позже название изменили на "Дунайскую") и "Шушары" - власти обещали сдать в декабре еще 2017 года. Потом срок изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван.