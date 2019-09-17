Суд арестовал на 10 суток активиста Котова, осужденного по "дадинской статье"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил 10 суток административного ареста активисту Константину Котову, ранее осужденному по "дадинской статье", за акцию в центре Москвы 6 января 2019 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, Котов был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии).

В административном деле идет речь о "прогулке" активистов, в которой принял участие Котов, 6 января 2019 от станции метро "Чистые пруды" в Москве в сторону станции "Китай-город". При этом задержан в тот день Котов не был.

Оппозиционер вину в совершении правонарушения не признал. Согласно его позиции, он реализовывал свое право на свободу собраний.

Тверской суд Москвы 5 сентября приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ).

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней (Котов стал вторым).