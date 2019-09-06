Соболь сообщила об окончании обысков в ФБК

По ее словам, все сотрудники фонда находятся на свободе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Москве завершились обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), все сотрудники фонда на свободе, сообщила юрист ФБК Любовь Соболь в твиттере.

"Все вынесено, перевернуто, выворочено. Оценить полностью материальный ущерб пока невозможно", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" не располагает информацией по этому поводу из правоохранительных органов.

Вечером 5 сентября оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил об обыске в офисе ФБК. По его словам, в офис пришли сотрудники ОМОНа в масках.

Ранее в отношении руководства ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. 8 августа в ФБК уже прошли обыски по этому делу. Также с обысками приходили к юристам ФБК Вячеславу Гимади, Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Владлену Лосю, а также к сотруднику видеопродакшна Виталию Колесникову и региональному менеджеру Анастасии Кадетовой.

Пресненский суд Москвы велел наложить обеспечительный арест на 75 миллионов рублей на счетах ФБК.