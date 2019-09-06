Адвокат заявил, что СК интересовался общением основателя "Рольфа" с оппозицией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Защита основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, заочно обвиненного в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, утверждает, что в рамках расследования экономического преступления следствие интересовали отношения бизнесмена с оппозиционными деятелями.

"В рамках расследования экономического состава преступления следствие интересуется отношениями Петрова с лицами, которых в народе называют оппозиционно настроенными власти. Так, 1 августа 2019 года следователь в квартире супруги Петрова изъял фотографии Петрова с Борисом Немцовым. Я считаю, что это свидетельствует о том, что не понятно, что именно расследует Следственный комитет", - сказал адвокат Александр Макаров на заседании Басманного суда Москвы в пятницу, где рассматривается ходатайство следствия о заочном аресте Петрова.

По мнению адвоката, материалы дела в отношении бизнесмена говорят о том, что "уголовное дело появилось не в силу реальных фактических обстоятельств, обнаруженных следствием, а по каким-то иным, политически мотивированным причинам".

Задержать 90-летнюю маму

"В материалах дела есть справка оперуполномоченного ФСБ России, в которой содержится список лиц, которых оперуполномоченный называет близкими связями Петрова. В этот перечень входит 18 человек, включая маму Петрова 90 лет, супругу 60 лет, двух детей, водителя и прочих лиц. Как указано в этой справке, оперуполномоченный ФСБ России полагает целесообразным проведение задержания указанных лиц - всех 18 человек без исключения. Вот я хочу спросить: что это за охота на ведьм, чем им 90-летняя мама не угодила?" - отметил Макаров.

Он подчеркнул, что в течение пяти лет ни у следственных, ни у контролирующих органов не возникало вопросов к сделке, которая легла в основу уголовного дела, по которому обвиняется Петров.

Суть обвинения

Следствие считает, в 2014 году Петров вместе с соучастниками организовал незаконное перечисление денег, полученных от бизнеса автодилера, на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у предприятия акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были переведены на счет в австрийском банке.

Бизнесмен заочно обвиняется в незаконном выводе за рубеж денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Его объявили в международный розыск.

Находящийся за границей Петров ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа". Его защита настаивает на отсутствии самого события преступления, утверждая что эта сделка была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, он представляет 22 автомобильных бренда и имеет 62 шоурума. Компания занимает 11% рынка по выручке, чистая ее прибыль в прошлом году составила 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую компанию принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.