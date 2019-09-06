Руководство "Роскосмоса" заверило Путина, что космодром Восточный строят по графику

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции госкорпорации по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили президента РФ Владимира Путина, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди космодрома Восточный нет.

"На сегодняшний день до конца срока реализации контракта - 40 месяцев у нас есть. В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам", - сообщил Рогоза в ходе посещения Путиным строительной площадки второй очереди Восточного.

"Даже чуть раньше получается", - добавил Рогозин.

"На сегодняшний день есть стопроцентная уверенность в том, что проект в эти сроки - 40 месяцев - реализуем", - подчеркнул Рогоза. Он обосновал это тем, что большую часть работ будет делать один подрядчик, причем собственными силами, что исключает необходимость коммуницировать с субподрядчиками, экономить время, деньги и делает схему финансирования максимально прозрачной.

Глава дирекции "Роскосмоса" по строительству Восточного доложил, что на сегодняшний день проект строительства второй очереди прошел государственную экспертизу. Он напомнил, что в декабре 2017 года в соответствии с президентским поручением ПСО "Казань" было определено в качестве единого подрядчика. В октябре 2018 года был заключен государственный контракт на сумму 38,8 млрд рублей, который предусматривал разработку рабочей документации и выполнение комплекса строительно- монтажных работ. "Срок окончания работ по контракту - декабрь 2022 года", - сказал Рогоза.

Путин поинтересовался, когда планируется первый пуск с нового стартового стола под ракету "Ангара". Представители "Роскосмоса" напомнили, что по планам это должно произойти в августе 2023 года.

Рогоза доложил, что в настоящий момент работы развернуты на 14 объектах. В частности, он упомянул непосредственный стартовый комплекс, где строители приступили к рытью котлована, технический блок кислорода-азота, резервуары запаса воды, командный пункт, блок общежития на 2000 человек, два бетонных завода. Рогоза указал Путину на подготовленный график, из которого следовало, что все начатые объекты находятся в так называемой "зеленой зоне".

Руководители "Роскосмоса" отметили, что строительство самого стартового стола под "Ангару" обойдется в 38 млрд рублей, а технологическое оборудование - еще в 27,5 млрд рублей. Это оборудование изготавливается Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) в кооперации с 12 российскими предприятиями.

"По пяти инженерным системам оборудование уже на площадке, по двум до конца года будет здесь, по 20 - в течение следующего года и по восьми оставшимся - до середины 2021 года, - отчитался Рогоза. - Оборудование идет с опережающими темпами, в том числе часть по Северному морскому пути".

Путин в ходе поездки потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома и запуска ракет-носителей.