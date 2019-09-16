Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения фигуранту дела "Рольфа"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил продление домашнего ареста до 25 ноября директору департамента развития бизнеса холдинга "Рольф" Анатолию Кайро. Он и другие руководители автодилера обвиняются в выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

Кайро был задержан в конце июня. Вину он не признал. Суд поместил его под домашний арест. 21 августа Басманный суд продлил меру пресечения. Защита Кайро подала апелляцию на это решение.

Суд отклонил жалобу адвоката, сказал представитель суда.

По версии следствия, в 2014 году Кайро, основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия провели сделку по покупке "Рольфом" акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной цене в 4 млрд рублей, использовали фальшивый договор о сделке и затем вывели вырученные деньги за границу. По оценке следствия, настоящая цена акций составляла 200 млн рублей.

Петров говорил, что будет оспаривать эту оценку и что сделка проводилась в рамках консолидации активов холдинга.

Кайро - единственный задержанный фигурант дела, все его подельники находятся в розыске. Петров находится за границей.