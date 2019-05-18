Книга для детей о блокаде Ленинграда выйдет осенью

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Адаптированная для детей книга, рассказывающая о блокаде Ленинграда, осенью выйдет в свет.

"Все мы знаем, что дети воспринимают информацию в основном глазами. Даже самый захватывающий текст не заменить рассказом, который сопровождается интересными картинками", - заявил "Интерфаксу" главный редактор издательства "Пятый Рим", военный историк Григорий Пернавский.

"Наш книжный город населен людьми. И это не вымышленные персонажи. Мы нашли их на старых фотографиях и кадрах военной кинохроники", - рассказал он.

По словам Пернавского, при подготовке книги "пришлось переворошить кучу старых фильмов и снимков, на которых изображен быт довоенного и военного Ленинграда".

"Мирные дни, начало войны, первые разрушения, страшная блокадная зима... Менялся город, менялись и люди. Именно эти изменения мы и хотим показать детям", - сказал главред издательства.

Он отметил, что главная задача проекта - передать детям "память и знания в том виде, в котором они его поймут и примут".