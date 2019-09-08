Жалоба на уснувшего наблюдателя поступила в Оренбуржье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Члены Совета по правам человека не зафиксировали серьезных нарушений в ходе выборов в Оренбургской области, сообщается на сайте СПЧ в воскресенье.

Как отмечается, была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков. Других жалоб нет, заявили в СПЧ.

Никаких серьезных нарушений не выявлено. В совете сообщили, что все незначительные нарушения, например, неправильное расположение видеокамеры, оперативно были исправлены.

От наблюдателей замечаний также не поступало, отметил СПЧ.

Ранее сообщалось, что 21 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Берг возглавлял регион с 2010 года. Врио главы региона был назначен Денис Паслер. Ранее он возглавлял ПАО "Т Плюс".

Для участия в выборах главы области 8 сентября были зарегистрированы пять кандидатов: финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия"), пенсионер Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), технический директор ИП Константин Горячев (Демократическая партия России) и директор ООО "Елена 2001" Максим Амелин (КПРФ).

По данным на 18:00 местного времени, проголосовала треть избирателей.