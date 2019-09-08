Поиск

Жалоба на уснувшего наблюдателя поступила в Оренбуржье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Члены Совета по правам человека не зафиксировали серьезных нарушений в ходе выборов в Оренбургской области, сообщается на сайте СПЧ в воскресенье.

Как отмечается, была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков. Других жалоб нет, заявили в СПЧ.

Никаких серьезных нарушений не выявлено. В совете сообщили, что все незначительные нарушения, например, неправильное расположение видеокамеры, оперативно были исправлены.

От наблюдателей замечаний также не поступало, отметил СПЧ.

Ранее сообщалось, что 21 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Берг возглавлял регион с 2010 года. Врио главы региона был назначен Денис Паслер. Ранее он возглавлял ПАО "Т Плюс".

Для участия в выборах главы области 8 сентября были зарегистрированы пять кандидатов: финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия"), пенсионер Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), технический директор ИП Константин Горячев (Демократическая партия России) и директор ООО "Елена 2001" Максим Амелин (КПРФ).

По данным на 18:00 местного времени, проголосовала треть избирателей.

Прошлые выборы губернатора Оренбургской области состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда врио губернатора Юрий Берг заручился поддержкой 80,28 % избирателей. Явка составила 44,12%.

Оренбургская область СПЧ КПРФ

Новости по теме

Новости

Памфилова обвинила "Голос" в фальсификации жалоб на нарушения

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В Татарстане задержали несколько человек по подозрению во вбросах бюллетеней

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Врио губернатора Забайкалья Осипов выбился в лидеры на выборах главы региона

В научном центре "Роскосмоса" поймали группу вандалов

В научном центре "Роскосмоса" поймали группу вандалов

Врио главы Сахалина Лимаренко вышел в лидеры на выборах губернатора региона

Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы

Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы

Памфилова пригрозила "доской антипочета" лгунам о нарушениях на выборах

Памфилова пригрозила "доской антипочета" лгунам о нарушениях на выборах

В петербургском избиркоме назвали фейками данные о нападениях на членов УИК

В петербургском избиркоме назвали фейками данные о нападениях на членов УИК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');