Венедиктов сообщил о жалобах по выборам в Мосгордуму с четырех участков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдатели изучат ситуацию на четырех участках в Москве, откуда поступили жалобы по ходу выборов в Мосгордуму, заявил на брифинге в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Есть четыре участка, из которых поступают жалобы: либо выбросы, либо карусели. Но видео это не показывает", - сказал он.

По его словам, на эти участки отправят мобильные группы наблюдателей. Как отметил Венедиктов, каждая жалоба требует рассмотрения.

В воскресенье в России проходит Единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.