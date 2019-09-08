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В Татарстане задержали несколько человек по подозрению во вбросах бюллетеней

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - МВД Татарстана проводит проверку по обращениям о вбросах избирательных бюллетеней в день голосования, сообщил журналистам в Казани заместитель министра внутренних дел Татарстана Алексей Соколов.

"Из числа инцидентов с окраской возможных вбросов есть два инцидента на сегодняшний момент, они находятся в работе. Мы проводим проверку по этим фактам и обращениям. Те люди, которых по данным фактам доставили (в полицию) - по каждому проводится проверка", - сказал он.

Соколов уточнил, что пока на выборах в Татарстане зафиксировано не более 25 инцидентов.

"Из числа инцидентов, которые сегодня произошли - их не более двух с половиной десятков на данный момент: использование поддельных документов - один факт, нарушение законодательства о выборах - 10 фактов, нарушение общественного порядка на избирательных участках - три факта, к иным (можно отнести - ИФ) семь", - сообщил замминистра.

Вместе с тем, он отметил, что жалоб и инцидентов сегодня не больше, чем на выборах в предыдущие годы. По словам Соколова, в целом выборы проходят достаточно спокойно.

Ранее в воскресенье сообщалось, что коммунисты и эсеры пожаловались на массовые вбросы избирательных бюллетеней на участках для голосования в Татарстане.

В Татарстане в воскресенье проходят выборы в Государственный совет республики. Избирателям предстоит избрать 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, еще 50 - по одномандатным округам. Кроме выборов в парламент Татарстана, в 41 районе республики проходят довыборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Татарстан МВД

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