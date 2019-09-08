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Голосование на одном участке в Подмосковье признали недействительным

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье день голосования в целом прошёл без нарушений, но на одном участке голосование было признано недействительным, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В пресс-службе областного избиркома уточнили, что итоги голосования на УИК 4052 ТИК Сергиево-Посадского района признаны недействительными из-за поступивших заявлений о вбросе бюллетеней.

По словам Березкина, явка на выборах в советы депутатов 31 муниципального образования в Подмосковье на момент закрытия участков в 20:00, по предварительным данным, составила 20,46%. Он отметил, что в Подмосковье впервые применили новые технологии и собирали данные о явке с помощью мобильных устройств, которые были на каждом избирательном участке.

Согласно предварительным итогам, в Подмосковье проголосовали более 417 тысяч человек, из них более 37,5 тысяч избирателей проголосовали на дому.

"Эта цифра по итогам сбора протоколов, скорее всего, изменится, но ненамного", - добавил Березкин.

Окончательные итоги будут подведены 9 сентября.

8 сентября в 31 муниципальном образовании Московской области прошли выборы в советы депутатов: в 27 муниципалитетах - основные, в четырех - дополнительные.

Подмосковье Илья Березкин

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